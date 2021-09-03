Глава МВД наградил силовиков за раскрытое дело об убийстве тюменской школьницы

Москва, 3 сентября. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев выдал награды силовикам, участвовавшим в расследовании жестокого убийства восьмилетней девочки в Тюмени.

Сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России и Тюмени получили ведомственные награды за раскрытие резонансного уголовного дела по факту убийства восьмилетней школьницы. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Трое из награжденных получили медали МВД России И.Д. Путилина, еще двое наградное оружие — пистолеты Макарова, пишет URA.RU. Колокольцев отметил, что оперативники продемонстрировали все свои умения касательно проверки возможных версий убийства, проводили точные анализы поступающей информации, отдельное внимание уделяли деталям и применяли современные методы в расследовании уголовного дела.

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании тюменской школьницы арестовали на два месяца. Во время заседания он прятал лицо за маской и капюшоном. Кроме того, Бережной проигнорировал все вопросы журналистов.