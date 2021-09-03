Путин назвал ответственную за мировой порядок организацию

Владивосток, 3 сентября. Организация Объединенных Наций должна нести ответственность за порядок в мире, заявил президент России Владимир Путин.

Российскому лидеру в ходе его выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) задали вопрос, кто будет отвечать за мировой порядок, если США отказываются выполнять функцию «всемирного полицейского».

«За порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций. И ее Совет Безопасности», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что Совбез ООН должны представлять пять постоянных членов — Россия, США. Китай, Франция и Великобритания.

ВЭФ проходит со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В ходе выступления на мероприятии Путин призвал к обеспечению мирового порядка на фоне переговоров РФ и Японии о судьбе Курильских островов.