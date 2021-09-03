Военный эксперт Кошкин, оценивая фильм «Шугалей 3», напомнил о крахе США в Афганистане

Премьера фильма «Шугалей 3», которая состоялась на телеканале НТВ вечером в среду, 2 сентября, побудила военного эксперта Андрея Кошкина вновь поднять тему важности борьбы с террористической угрозой. В связи с этим эксперт напомнил о сокрушительном провале США в Афганистане, где американцы 20 лет якобы «боролись» с терроризмом, но их миссия закончилась крахом.

Фильм «Шугалей 3» посвящен продолжению истории российского социолога Максима Шугалея, который даже после испытаний, выпавших на его долю в ливийском плену, не смог остаться в стороне, когда потребовалось снова идти в самое пекло. В фильме рассказывается, как главный герой вместе с товарищем-переводчиком оказываются в Египте и, пытаясь спасти захваченного террористами друга, вынуждены отправиться туда, где им угрожает смертельная опасность.

Комментируя премьеру фильма, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог и военный эксперт Андрей Кошкин напомнил, как сам участвовал в кампании по освобождению Максима Шугалея из ливийской тюрьмы.

«Напомню, когда Максим еще был в ливийской тюрьме, я единственный, кто выступил на федеральном канале «Россия-24» с предложением дать ему государственную награду, — отметил Кошкин в комментарии ФАН. — На мой взгляд, появление третьей части фильма о Шугалее — это знак, что тема чрезвычайно востребована у зрителей. Считаю, что фильм в первую очередь важен для осмысления террористической угрозы, которая существует в мире, рассказывает о формах этой угрозы и методах борьбы с ней».

Постер к фильму «Шугалей 3» /

Рассуждая об этой проблеме, политолог напомнил, какой сокрушительный провал потерпели Соединенные Штаты, которые 20 лет якобы «боролись» с терроризмом в Афганистане, а потом позорно бежали оттуда.

«На наших глазах до зубов вооруженная страна, считающая себя супердержавой, потерпела полное поражение», — отмечает Кошкин.

Военный эксперт рассказал, что Россия неоднократно предлагала всем странам объединиться в борьбе против терроризма, в том числе против ИГИЛ1 («Исламское государство»1, организация признана в РФ террористической и запрещена. — Прим. ФАН), но Запад наши предложения игнорировал. Сегодня терроризм — это угроза номер один, и об этом важно говорить, в том числе средствами искусства, подчеркивает собеседник ФАН.

«Хорошо, что фильм «Шугалей 3» поднимает эту важную тему и ставит принципиальные вопросы перед зрителями. Картина в доходчивой форме, средствами киноискусства рассказывает, какую угрозу будущему всего мира несет терроризм, и как важно бороться с этим страшным явлением», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Фильм «Шугалей 3» в ближайшее время выйдет на экраны петербургских кинотеатров.

1 Организация запрещена на территории РФ.