Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 13:30
13:29
Армия
Мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК» на учениях в Туве
13:22
Происшествия
Уральские таможенники прокомментировали инцидент с выброшенными письмами из Узбекистана
13:18
Общество
Военный эксперт Кошкин, оценивая фильм «Шугалей 3», напомнил о крахе США в Афганистане
13:16
Армия
Военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021
13:16
Общество
В Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей
13:15
Общество
Стало известно, сколько Богомолов заработал на двух постановках в МХТ Чехова
13:15
Весь мир
Американские ультраправые объявили о подготовке масштабного митинга перед Капитолием
13:14
Общество
Шуфутинов день. Как 3 сентября превратилось в шуточный праздник?
13:13
Армия
В Панджшере опровергли информацию о захвате ряда территорий талибами
13:12
Общество
Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Алтайском крае
Все новости

Экс-глава ННК заявил о падении нефтедобычи в Ливии
Весь мир
Экс-глава ННК заявил о падении нефтедобычи в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 3 сентября. Добыча нефти в североафриканской стране снизилась с 1,3 до 1,26 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил в видеообращении бывший председатель совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла.

Экс-глава корпорации объяснил, что падение показателя связано с утечками в трубопроводах. Он указал на проблемы Waha Oil Company, которая не может работать в полную силу из-за изношенного оборудования.

По его словам, добыча за последний период упала на 40 тысяч баррелей в сутки. При таком снижении государство ежедневно теряет более 2,5 млн долларов.

Саналла отметил, что технические проблемы и изношенная инфраструктура привели к убыткам в размере более 600 млн долларов в 2021 году.

На прошлой неделе вышло постановление министра нефти и газа Мухаммада Ауна об отстранении Мустафы Саналлы от занимаемой должности. Решение принято в связи с началом административного разбирательства в отношении чиновника. Вместо него назначен Джадалла аль-Авкали. Несмотря на распоряжение начальства теперь уже бывший глава ННК отказался передавать пост преемнику и продолжил работать.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Экс-глава ННК заявил о падении нефтедобычи в Ливии
нефть ливия ннк саналла
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru