Экс-глава ННК заявил о падении нефтедобычи в Ливии

Триполи, 3 сентября. Добыча нефти в североафриканской стране снизилась с 1,3 до 1,26 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил в видеообращении бывший председатель совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла.

Экс-глава корпорации объяснил, что падение показателя связано с утечками в трубопроводах. Он указал на проблемы Waha Oil Company, которая не может работать в полную силу из-за изношенного оборудования.

По его словам, добыча за последний период упала на 40 тысяч баррелей в сутки. При таком снижении государство ежедневно теряет более 2,5 млн долларов.

Саналла отметил, что технические проблемы и изношенная инфраструктура привели к убыткам в размере более 600 млн долларов в 2021 году.

На прошлой неделе вышло постановление министра нефти и газа Мухаммада Ауна об отстранении Мустафы Саналлы от занимаемой должности. Решение принято в связи с началом административного разбирательства в отношении чиновника. Вместо него назначен Джадалла аль-Авкали. Несмотря на распоряжение начальства теперь уже бывший глава ННК отказался передавать пост преемнику и продолжил работать.