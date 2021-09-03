Как автомобилисты находили дорогу в прошлом веке

Сегодня мы и представить себе не можем, как найти тот или иной адрес без навигатора. Раньше мы всегда обращались к прохожим, грубо говоря — местным. Интересно, что у наших предков были более креативные способы нахождения дороги. Подробнее — в материале журнала Maxim.
Так, например, в 1893 году на международной выставке-ярмарке в Чикаго были представлены уникальные карты-рулоны. Выставка была приурочена к юбилею прибытия Колумба к берегам Америки. Авторами такого уникального компаса стали сотрудники Columbian Novelty Company. Они создали красочную дорожную карту Чикаго, на которую были нанесены отели, театры, а так же железнодорожные станции.
Карта была двусторонней, занимала площадь журнальной страницы, а сворачивалась и разворачивалась при помощи нажатия кнопки.
По сути, навигатором назвать эту карту трудно. Единственное ее отличие от других — четкая заточенность под нужды путешественников. Позднее в обиходе появились карты-рулоны, встроенные в зонт.
Первый рулонный навигатор закреплялся в автомобиле особым держателем и появился в 1909 году. Назывался он The Baldwin Auto Guide. Устройство фиксировало довольно крупную карту рядом с рулем и даже было оборудовано удобной подсветкой для перемещения в темное время суток.
В 1920-х годах появились наручные навигаторы — Plus Fours Routefinder. Англичане тогда и не задумывались, что создали аналог умных часов. Съемный рулончик можно было листать по дороге. Так, в принципе, и сегодня — только при помощи электронных устройств — работает любой современный навигатор.
Карта также содержала все необходимое. В ней были все дорожные ориентиры и обозначения. Неудобство таких устройств заключалась лишь в том, что они не работали автоматически по ходу движения.
Но в начале 1930-х годов силами итальянских инженеров из корпорации Touring Club Italiano был совершен настоящий технологический прорыв. Они дополнили The Baldwin Auto Guide возможностью подключения к спидометру. Водитель только лишь менял рулон, а все остальное работало автоматически.
Помимо расположения важных точек на трассе, гаджет Touring Club Italiano указывал местонахождение автомобиля.
Очевидно, что позиционирование было далеко от идеального, ведь иначе бы они заполонили весь мир, а этого не произошло. Но зато благодаря верному направлению мыслей изобретателей тех лет мы сейчас имеем наши современные навигаторы.
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