Как автомобилисты находили дорогу в прошлом веке

Сегодня мы и представить себе не можем, как найти тот или иной адрес без навигатора. Раньше мы всегда обращались к прохожим, грубо говоря — местным. Интересно, что у наших предков были более креативные способы нахождения дороги. Подробнее — в материале журнала Maxim.

Так, например, в 1893 году на международной выставке-ярмарке в Чикаго были представлены уникальные карты-рулоны. Выставка была приурочена к юбилею прибытия Колумба к берегам Америки. Авторами такого уникального компаса стали сотрудники Columbian Novelty Company. Они создали красочную дорожную карту Чикаго, на которую были нанесены отели, театры, а так же железнодорожные станции.

Карта была двусторонней, занимала площадь журнальной страницы, а сворачивалась и разворачивалась при помощи нажатия кнопки.

По сути, навигатором назвать эту карту трудно. Единственное ее отличие от других — четкая заточенность под нужды путешественников. Позднее в обиходе появились карты-рулоны, встроенные в зонт.