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Эквадор хочет присоединиться к Тихоокеанскому альянсу
Весь мир
Эквадор хочет присоединиться к Тихоокеанскому альянсу
Global Look Press  /  Carlos Garcia Granthon / ZUMAPRESS.com

Кито, 4 сентября. Эквадор выражает желание присоединиться к Тихоокеанскому альянсу. Об этом в ходе встречи с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил глава Эквадора Гильермо Лассо.

В свою очередь мексиканская сторона выразила свою поддержку стремлению Эквадора стать пятым членом альянса, в который на данный момент помимо Мексики входят Колумбия, Перу и Чили. Этот вопрос был также поднят в ходе встречи министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и получил одобрение в результате переговоров между министрами иностранных дел Мексики Марсело Эбарадом и Эквадора Маурисио Монтальво.

Позднее в этом месяце в Мексике состоится саммит CELAC, в ходе которого будет обсуждаться региональное сотрудничество, производство и распространение вакцин от COVID-19, а также политическая интеграция. Как ожидается, президент Лассо встретится в кулуарах саммита с представителями Перу, Колумбии и Чили.

В настоящее время Эквадор является ассоциированным членом Тихоокеанского альянса и полноценное членство в организации было одним из основных направлений внешней политики президента Лассо.

Тихоокеанский альянс — торговый блок, в который входят четыре наиболее динамичные латиноамериканские экономики. По состоянию на 2016 год страны-участницы устранили 92% внутренних тарифов на движение товаров и услуг. Суммарный экспорт стран Тихоокеанского альянса превышает 400 миллиардов долларов в год.

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эквадор мексика тихоокеанский альянс
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