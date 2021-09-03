Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 12:03
12:02
Общество
Неудачный сбор средств и угроза банкротства привели «Медузу» к открытию магазина одежды
12:01
Весь мир
Власти Турции выселят сирийских беженцев из Анкары
12:00
Происшествия
Воспламенившаяся проводка привела к сильному пожару в татарском селе Новое Каширово
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 83
11:57
Общество
Художница с инвалидностью представила выставку своих работ на Кубани
11:55
Общество
В России появятся экспресс-тесты, которые определяют коронавирус за час
11:51
Политика
Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана
11:51
Спорт
Шипулин вслед за Лавровым обвинил Запад в попытках ослабить российский спорт
11:49
Происшествия
«Отряды гражданской самообороны» признали террористической организацией в Белоруссии
11:48
Общество
Путин оценил поступок поправившего его слова школьника
Все новости

Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана
Политика
Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана
twitter.com  /  @RusBotschaft

Москва, 3 сентября. Состав переходного Правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Помимо этого, министр иностранных дел РФ считает, что есть возможность урегулировать ситуацию в Афганистане мирным путем.

«В ближайшие дни должен быть объявлен состав переходного правительства», — подчеркнул Лавров на марафоне российского общества «Знание».

Ранее стало известно, что лидер движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) мулла Абдул Гани Барадар может возглавить афганское правительство. По данным Reuters со ссылкой на источники в организации, в новую администрацию страны также войдут сын одного из бывших руководителей талибов Мулла Якуб Ахунд и представитель движения в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана
афганистан лавров правительство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru