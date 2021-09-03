Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана

Москва, 3 сентября. Состав переходного Правительства Афганистана должен быть объявлен в ближайшие дни, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Помимо этого, министр иностранных дел РФ считает, что есть возможность урегулировать ситуацию в Афганистане мирным путем.

«В ближайшие дни должен быть объявлен состав переходного правительства», — подчеркнул Лавров на марафоне российского общества «Знание».

Ранее стало известно, что лидер движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) мулла Абдул Гани Барадар может возглавить афганское правительство. По данным Reuters со ссылкой на источники в организации, в новую администрацию страны также войдут сын одного из бывших руководителей талибов Мулла Якуб Ахунд и представитель движения в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

1 Организация запрещена на территории РФ.