В Перми задержали призывавшего убивать правоохранителей сторонника Навального

Пермь, 3 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Перми сторонника Алексея Навального. Мужчина призывал в трансляции митинга к физической расправе над полицейскими.

В настоящий момент с задержанным работают полицейские. Жителю Перми грозит тюремный срок, если его признают виновным в экстремизме, сообщает источник в правоохранительных органах. Обстоятельства инцидента выясняются.

Деятельность штабов Навального1 (являются структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны экстремистскими и запрещены в России) является нелегальной на территории РФ. Таким образом, участие в ней или спонсирование подобных структур может быть расценено как экстремизм.

Ранее появилась информация, что правоохранители задержали бывшего волонтера штаба Навального в Уфе. Альберт Гаскаров, задержанный правоохранителями на 48 часов, мог стать фигурантом уголовного дела об участии в работе экстремистской организации.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.