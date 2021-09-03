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«Отряды гражданской самообороны» признали террористической организацией в Белоруссии

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 11:49
Происшествия
«Отряды гражданской самообороны» признали террористической организацией в Белоруссии
wikipedia.org  /  Zscout370 / CC BY 2.0

Минск, 3 сентября. Комитет государственной безопасности Белоруссии внес «Отряды гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ) в список террористических организаций.

Поводом для включения ОГСБ в перечень стало решение Верховного суда страны, принятое 18 августа. На сайте ведомства говорится, что данная организация является объединением радикалов, склонных к совершению терактов и обучению методам их проведения.

В список физических лиц, имеющих отношение к деятельности ОГСБ, были включены Вадим Гулевич, Наталья Матвеева, Дмитрий Сосновский, Алексей Глотов, Кирилл Ашурак и Денис Хофман (Хромов). Кроме того, в перечень была внесена белорусская активистка Ольга Карач, в настоящее время проживающая на территории Литвы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одна страна мира не сталкивалась с таким многоплановым и многоуровневым террором.

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