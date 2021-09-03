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Путин оценил поступок поправившего его слова школьника
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Путин оценил поступок поправившего его слова школьника
Общество
Путин оценил поступок поправившего его слова школьника
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме прокомментировал ситуацию с мальчиком, который поправил его оговорки про Северную войну.

Глава государства рассказал, что ранее не слышал о ситуации. Он узнал об этом впервые лишь от модератора сессии ВЭФ. При этом Путин подчеркнул, что поправки школьника его никак не задели, а только порадовали.

Ученик из Воркуты поправил президента России Владимира Путина в историческом вопросе. Школьник указал президенту на ошибку во время открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке. Глава государства оговорился и назвал противостояние Петра I со шведами Семилетней войной.

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путин школьник оговорки
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