Путин оценил поступок поправившего его слова школьника

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме прокомментировал ситуацию с мальчиком, который поправил его оговорки про Северную войну.

Глава государства рассказал, что ранее не слышал о ситуации. Он узнал об этом впервые лишь от модератора сессии ВЭФ. При этом Путин подчеркнул, что поправки школьника его никак не задели, а только порадовали.

Ученик из Воркуты поправил президента России Владимира Путина в историческом вопросе. Школьник указал президенту на ошибку во время открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке. Глава государства оговорился и назвал противостояние Петра I со шведами Семилетней войной.