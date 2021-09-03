Денис Клявер и Михаил Шуфутинский оригинально поздравили россиян с 3 сентября

Москва, 3 сентября. Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер и певец Михаил Шуфутинский оригинально поздравили россиян с праздником Шуфутинова дня, который традиционно отмечают 3 сентября.

Артисты максимально креативно подошли к вопросу поздравления слушателей: они объединили известные хиты группы «Чай вдвоем» под названием «День рождения» и песню «Третье сентября», выпущенную Шуфутинским в 1993 году. Результатом совместного творчества Клявер поделился в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогой и всеми любимый Михаил Захарович, от души благодарю за дружескую креативную коллаборацию», — пишет клявер в описании к своему посту.

Поклонники с энтузиазмом восприняли получившийся в результате сотрудничества звезд трек. Многие также обратили внимание на внешность Клявера, который, по словам фолловеров, сильно изменился. При этом, как отметили в комментариях, он по-прежнему остается ярким и талантливым артистом.

Накануне заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал, как авторы хита «3 сентября» Игорь Николаев и Игорь Крутой исполнили его желание.