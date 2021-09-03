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«Жалко отпускать»: Путин оценил участие Лаврова и Шойгу в выборах в Госдуму
Политика
«Жалко отпускать»: Путин оценил участие Лаврова и Шойгу в выборах в Госдуму
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин прокомментировал участие главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны страны Сергея Шойгу в выборах в Государственную думу.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства признался, что он не хочет, чтобы министры уходили в Госдуму. По словам Путина, Лавров и Шойгу находятся «на своем месте» и хорошо исполняют обязанности.

«Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму», — сказал Путин.

Он добавил, что в этом вопросе министры должны «сами принять решение».

Выборы в российскую Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Кандидатами в депутаты зарегистрированы представители таких партий, как: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», «Новые люди» и другие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею о проведении дистанционного голосования на думских выборах. Он отметил, что это является более безопасным в условиях пандемии коронавируса.

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выборы путин госдума
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