Шипулин вслед за Лавровым обвинил Запад в попытках ослабить российский спорт

Москва, 3 сентября. Экс-биатлонист Антон Шипулин заявил о политизации спорта в ответ на высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о планах США по борьбе с допингом.

Депутат Госдумы РФ Антон Шипулин поделился выводами после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Одной из главных тем переговоров стал вопрос допинга. Так, ранее Лавров утверждал, что США могут задерживать российских спортсменов, если тех заподозрят в использовании допинга.

Шипулин согласился с высказыванием Лаврова. Политик отметил, что Запад совершает попытки сдержать развитие россиян в спорте, передает Sport.ru.

«Сергей Викторович согласен, что, к сожалению, сейчас спорт стал инструментом политической борьбы, жертвами которой нередко становятся спортсмены. Основная цель наших западных коллег — ослабить нас, сдержать наше развитие», — заявил экс-биатлонист.

Шипулин также обвинил США в необоснованных обвинениях в адрес российских спортсменов. Однако Лавров заверил, что Россия продолжит отстаивать права соотечественников через Спортивный арбитражный суд, передает «Вечерняя Москва».

Ранее Сергей Лавров сообщил, что видит потенциальную угрозу для России со стороны США. Политик уверен, что американские власти могут выкрасть спортсменов по подозрению в допинге.