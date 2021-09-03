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Идею о передаче конфиската малообеспеченным людям поддержали в Росимуществе
Экономика
Идею о передаче конфиската малообеспеченным людям поддержали в Росимуществе
customs.gov.by  /  Пресс-служба ГТК Республики Беларусь

Москва, 3 сентября. Предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) о передаче конфискованных таможней товаров, которые подлежат уничтожению, нуждающимся, назвали целесообразным в Росимуществе.

ОНФ ранее выступил с предложением отдавать данные товары в благотворительные фонды, которые выступят как операторы по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе вещей. Необходимость в предметах первой необходимости в период пандемии обострилась у многодетных семей, маломобильных граждан и одиноких пенсионеров.

«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания…», — следует из письма Росимущества в адрес ОНФ.

Ведомство выразило готовность к дальнейшей проработке данного вопроса и обсуждению его в рамках экспертных совещаний, пишет «Известия».

Для производителей товаров могут ввести административную ответственность за продажу товаров в России и за рубежом под одной маркой, но с разным составом. Соответствующую инициативу представила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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