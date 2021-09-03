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Путин указал на неестественный характер отношений между Россией и Украиной

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 11:41
Политика
Путин указал на неестественный характер отношений между Россией и Украиной
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос двусторонних отношений между Москвой и Киевом.

По его словам, ситуация в отношениях между соседними странами складывается неестественным образом. Вместе с тем российский лидер выразил надежду, что Москве и Киеву удастся наладить диалог в будущем.

«Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — сказал он.

Стоит отметить, что глава государства отказался давать оценку своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Это должен сделать народ Украины, который проголосовал за него, резюмировал он.

Соответствущие тезисы прозвучали в ходе выступления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит во Владивостоке.

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