В Росгвардии сообщили о результатах борьбы с терроризмом на Северном Кавказе

Москва, 3 сентября. Подразделения Росгвардии за последние пять лет ликвидировали на территории Северного Кавказа 250 боевиков и свыше 500 схронов с вооружением, сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 2016 по 2021 год силы Росгвардии изъяли более 4,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, порядка 300 тысяч боеприпасов различного калибра, а также больше тонны взрывчатки. Также в регионе были уничтожены 193 стоянки боевиков.

«С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Ранее офицеры Росгвардии провели экспертную оценку состояния безопасности более 11 тысяч образовательных учреждений на территории 11 регионов РФ. Они изучали организацию частной охраны на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, как сообщает «Царьград», Росгвардия планирует создать электронную систему контроля за оборотом оружия.