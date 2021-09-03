Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 12:01
12:00
Происшествия
Воспламенившаяся проводка привела к сильному пожару в татарском селе Новое Каширово
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 83
11:57
Общество
Художница с инвалидностью представила выставку своих работ на Кубани
11:55
Общество
В России появятся экспресс-тесты, которые определяют коронавирус за час
11:51
Политика
Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана
11:51
Спорт
Шипулин вслед за Лавровым обвинил Запад в попытках ослабить российский спорт
11:49
Происшествия
«Отряды гражданской самообороны» признали террористической организацией в Белоруссии
11:48
Общество
Путин оценил поступок поправившего его слова школьника
11:47
Происшествия
В Перми задержали призывавшего убивать правоохранителей сторонника Навального
11:45
Экономика
«Печенек не будет»: эксперты о желании Чехии наладить отношения с Россией
Все новости

Путин не исключил возможное присутствие Зеленского на ВЭФ в будущем
Политика
Путин не исключил возможное присутствие Зеленского на ВЭФ в будущем
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Владивосток, 3 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если будет избран на новый срок, заявил глава России Владимир Путин.

Соответствующим заявлением российский лидер поделился на пленарном заседании ВЭФ. Мероприятие проходит со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

«Зеленский в будущем сможет присутствовать на ВЭФ, если будет избран на новый срок и выстроит политику на нормализацию отношений», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства рассказал, что Российская Федерация никогда не отказывалась от диалога по мирному договору с Японией. Однако в Токио постоянно меняли условия, добавил он. Президент подчеркнул, что Москва должна обеспечить мирное будущее при переговорах с японской стороной о судьбе Курильских островов.

Уточняется, что основной темой заседания станет развитие Дальнего Востока. Кроме того, также будет затронута тема происходящих событий в Афганистане.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин не исключил возможное присутствие Зеленского на ВЭФ в будущем
украина путин зеленский вэф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru