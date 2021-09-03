Путин не исключил возможное присутствие Зеленского на ВЭФ в будущем

Владивосток, 3 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если будет избран на новый срок, заявил глава России Владимир Путин.

Соответствующим заявлением российский лидер поделился на пленарном заседании ВЭФ. Мероприятие проходит со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

«Зеленский в будущем сможет присутствовать на ВЭФ, если будет избран на новый срок и выстроит политику на нормализацию отношений», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства рассказал, что Российская Федерация никогда не отказывалась от диалога по мирному договору с Японией. Однако в Токио постоянно меняли условия, добавил он. Президент подчеркнул, что Москва должна обеспечить мирное будущее при переговорах с японской стороной о судьбе Курильских островов.

Уточняется, что основной темой заседания станет развитие Дальнего Востока. Кроме того, также будет затронута тема происходящих событий в Афганистане.