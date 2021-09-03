Глава «Газпром нефти» объяснил высокую цену энергоносителя перегревом рынка

Владивосток, 3 сентября. Нефтяной рынок в настоящий момент перегрет, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума.

Потребление сейчас заметно превышает производство нефти, что приводит ОПЕК+ к решению увеличить добычу черного золота. Это позволит постепенно стабилизировать ситуацию, отметил Дюков. По его словам, прогнозировать развитие событий на рынке нефти в 2022 году сложно в условиях влияния на него пандемии.

В текущем году цена нефти марки Brent доходила до 70 долларов. Дюков назвал такую стоимость высокой, но объективной именно потому, что спрос на энергоноситель превышает его добычу.

Федеральная антимонопольная служба России ранее зафиксировала сокращение предложения топлива на бирже. Это связано со снижением спроса на бензин ввиду спада пикового периода потребления.