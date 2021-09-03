Российские врачи зафиксировали 18 856 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 3 сентября. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовали новую суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в стране.

Российские медицинские специалисты выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщили представители оперативного штаба. Согласно предоставленной статистике, случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в 85 регионах страны, около 7% пациентов не имели клинических проявлений инфекции. За сутки полностью выздоровели 18 690 человек, жертвами пандемии стали 799 человек.

Эффективным способом профилактики заражения коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России применяются препараты отечественного производства: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», разработанный учеными Центра имени Н.Ф. Гамалеи. Как сообщалось ранее, полный цикл вакцинации прошли 38,5 россиян.