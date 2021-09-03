«Госуслуги» предоставят возможность оставить заявку на подключение газа

Москва, 3 сентября. Правительство Российской Федерации анонсировало для граждан возможность оставлять новые заявки на сайте «Госуслуги».

Речь идет о заявлении потребителей, желающих воспользоваться программой социальной газификации, которая была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Как говорится на официальном сайте кабмина, россияне получат возможность подать заявку на подключение к сетям в электронном формате, с помощью портала «Госуслуги».

Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Пресс-служба кабмина добавляет, что документ расширяет перечень услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре.

Также жители России смогут оформить через госуслуги временную регистрацию. Об этом ранее сообщили представители МВД.