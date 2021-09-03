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Подросток в Волжском заступился за отца и едва не убил таксиста
Общество
Подросток в Волжском заступился за отца и едва не убил таксиста
Федеральное агентство новостей  / 

Волгоград, 3 сентября. В городе Волжский Волгоградской области 17-летний юноша вмешался в конфликт отца с таксистом и ударил того по голове обрезком трубы.

Следователи в Волжском завершили расследование уголовного дела. Юношу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

21 июля на городской автозаправочной станции произошел конфликт между 55-летним автолюбителем и водителем такси. Инцидент увидел 17-летний сын первого. Он решил вступиться за отца. Достал из багажника обрезок металлической трубы и проломил им таксисту голову, сообщает «Волгоградская правда».

Пострадавшего с места происшествия удалось быстро доставить в больницу, где ему поставили диагноз «Открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга». Благодаря оперативному вмешательству медиков и их умелым действиям мужчина выжил.

Материалы следствия вместе с обвинительным заключением направлены в прокуратуру. Подросток ожидает суда, находясь под стражей.

Ранее ФАН рассказывал о банде грабителей в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Их удалось задержать «по горячим следам» после очередного преступления.

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