Как грамотно сочетать продукты, чтобы быть здоровым: советуют эксперты медицины

Медицина испокон веков — кладезь народной мудрости, направленной на борьбу с разного рода хворями. При этом фундаментальную роль в поддержании здоровья человека всегда играло правильное и сбалансированное питание. Еще в древности греческий целитель и философ Гиппократ изрек знаменитое: «Еда должна быть лекарством, а лекарство — едой». Эта мудрость остается актуальной и сегодня.

О том, какие народные методики и рецепты проявили себя не хуже традиционной медицины, с какими продуктами следует быть осторожнее, чтобы оставаться здоровым, ФАН рассказали эксперты в области питания: кандидат медицинских наук и терапевт Андрей Кондрахин и диетолог Ольга Бурлакова.

Так, многие народные средства уже давно доказали свою эффективность и стали частью медицинской практики. Например, ни для кого не секрет, что ромашка, календула и эвкалипт обладают бактерицидным действием и помогают при воспалении горла, а также острых и хронических тонзиллитах.

«Перечная мята, мелисса и мята обыкновенная хороши при заболеваниях кишечника и желчного пузыря, [помогают] при спазмах и метеоризме. Клюква также полезна при бактериальных воспалениях мочевого пузыря. Валерьяна снижает боль и успокаивает, пустырник и пион продырявленный — тоже успокаивающие настойки. А настой ландыша используется в медицине в каплях Зеленина для улучшения работы сердца», — рассказывает Андрей Кондрахин.

фото из личного архива Андрея Кондрахина /

Осенью особенно важно заботиться об иммунитете, и здесь нам снова помогает сама природа. Помимо чеснока и лука, повысить иммунитет и наладить пищеварение помогут настойки из хрена с добавлением меда. А чтобы разжидить кровь, будет здорово добавлять в питьевую воду кислые ягоды клюквы, брусники, морошки или обыкновенный лимон.

«При отсутствии овощей и недостатке витаминов полезно употреблять в пищу проросшие зерна злаков (солод. — Прим. ФАН), которые обладают биологически активными свойствами. Это дает необыкновенные результаты: восстанавливается координация движений, усиливается острота зрения, улучшается рост волос, восстанавливается их естественный цвет и блеск, укрепляются зубы, прекращается кариес и излечивается пародонтоз, появляется почти полная невосприимчивость к простудным заболеваниям», — делится диетолог Ольга Бурлакова.

фото из личного архива Ольги Бурлаковой /

Но не все сочетания одинаково полезны, и многие привычные нам гастрономические комбинации могут обернуться неприятными последствиями для здоровья. Например, классический салат из помидоров, огурцов и острого перца способен повлечь за собой нагрузку на печень, а также разрушить необходимый нашему организму витамин С. Креветки в сочетании с болгарским перцем и томатами ведут к образованию токсичных веществ в организме, как и говядина, приправленная молодым чесноком, может вызвать образование ядовитых соединений в пищеварительной системе.

«Морковь и белый редис при частом употреблении вызывают рак крови, а лук и чеснок в таком сочетании ведут к судорогам кишечника. Банан и картофель могут вызвать заболевания кожи, появление пигментных пятен и черных точек на ней. Баранина, куриные яйца, сыр тофу и черный чай обеспечивают затруднение пищеварения, а пиво и колбаски, зажаренные на гриле, вызывают онкологию. Пиво и суп на мясном бульоне перегрузят суставы, почки и желчный пузырь. Банан и дыня тоже вызывают почечную недостаточность и заболевания суставов», — предупреждает терапевт Андрей Кондрахин.

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Чтобы извлечь из пищи максимальную пользу, нужно понимать и то, как грамотно сочетать между собой витамины и микроэлементы, которые в ней содержатся. То есть с молоком, например, нельзя применять продукты, содержащие железо, ведь кальций резко ухудшает усвояемость последнего в организме.

«Жирорастворимые витамины А, Е и Д всасываются только в присутствии жиров. Если запивать [продукты с их содержанием] водой, то они не всосутся. И, наоборот, водорастворимые витамины не всасываются в организме без воды. Магний всегда усваивается только при наличии витамина В6 (фасоль, облепиха, тунец, печень, фундук, сладкий перец, скумбрия), а при его нехватке возникает дефицит магния. При сочетании магния и фосфора происходит снижение всасывания в кишечнике, а цинк отрицательно влияет на транспорт витамина В9. Кальций и медь в сочетании с цинком снижают его усвоение в кишечнике, а железо, медь и витамин С в сочетании с витамином В12 превращают его в бесполезные аналоги», — подытоживает Андрей Кондрахин.

Ранее ФАН сообщал, какие пристрастия в еде могут говорить о проблемах со здоровьем. Так, людям, которых часто тянет на мороженое, следует провериться на наличие гастрита, а любителям особо острых блюд — на проблемы с сосудами.