Примерно в середине 50-х годов в Европе огромную популярность имел тест на IQ. Едва ли найдется человек, который не слышал о нем и хоть раз не проходил такое тестирование. Созданный Гансом Айзенком тест на количественную оценку уровня интеллекта долгое время был очень востребован.

Однако в последнее время лучшие эксперты в области саморазвития, бизнес-тренеры мирового уровня и психологи все больше говорят об эмоциональном интеллекте (EI). Что это такое, зачем нужен еще и эмоциональный интеллект и как его у себя найти ― разберемся вместе с нашим экспертом, детским нейропсихологом, клиническим психологом, педагогом-психологом и мамой пятерых детей Кирой Макаровой.

фото из личного архива Киры Макаровой /

― Кира Владимировна, когда понятие «эмоциональный интеллект» появилось в психологии?

― Оно появилось в истории развития мировой психологии относительно недавно, ему всего 60 лет. Впервые подобный термин — он был обозначен как «социальный интеллект» — применил американец Эдвард Торндайк в 1920 году. В описании было указано, что это способность понимать людей, уметь обращаться с ними и разумно действовать в отношениях. Были попытки даже измерить социальный интеллект при помощи теста-анкеты, но ничего не вышло.

Однако изучение этих функций психики продолжалось. Формулировка «эмоциональный интеллект» прозвучала в 1964 году. Автором ее стал Майкл Белдок, профессор Колумбийского университета. Дальше наступил период расцвета, который, как можно смело утверждать, продолжается до сих пор.

― Что подразумевает собой эмоциональный интеллект? Из чего он складывается?

― Есть несколько моделей, которые объясняют, что является признаком эмоционального интеллекта. Перечислять их подробно очень долго, но давайте укажем основные моменты:

способность человека по мимике, жестам, походке распознавать эмоции других людей и уметь отрефлексировать собственные;

уметь управлять эмоциями и находить нужные для наилучшего протекания мыслительного процесса;

умение стремиться к цели и получать удовольствие от ее достижения;

быть способным к эмпатии и действовать с учетом переживаний других людей;

умение разобраться в собственных эмоциях, знать их сильные и слабые стороны;

и, пожалуй, самое сложное: анализировать причины эмоций и предсказывать их последствия.

Одним словом, эмоциональный интеллект ― это еще один инструмент для преодоления различных ситуаций, в которых оказывается человек на протяжении своей жизни, и способ сохранить себя в здоровом, благополучном и оптимистичном состоянии, несмотря ни на что.

Федеральное агентство новостей /

― Сегодня эксперты в самых разных областях, связанных с саморазвитием, говорят о том, что нужно развивать эмоциональный интеллект. Это действительно необходимо?

― Гений психологии XX века, Лев Семенович Выготский, создавая свою культурно-историческую концепцию развития психики человека, сказал фразу, которую вам наверняка приходилось слышать не раз: «Человек ― существо социальное». Видимо, поэтому тема социального взаимодействия и умения выстраивать отношения в благополучном ключе волнует человечество с момента его зарождения.

В первобытные времена необходимо было вместе выживать, организовывать хозяйственную деятельность, договариваться между племенами. Да и вся последующая история человечества, по сути дела, была построена на решении проблем владения эмоциями и умения их обуздывать. Без цивилизованного проявления эмоций люди никогда не смогут построить конструктивную модель взаимоотношений. Изучая и развивая свои способности в EI, человек облегчает свое существование, которое невозможно без других людей. В этом процессе присутствует и развитие гибкости психики, развивается способность чувствовать другого, контролировать свои эмоциональные проявления и переживания. EI, безусловно, ведет к снижению напряженности в отношениях между людьми, к ускорению принятия человеком собственных нужных решений, к формированию самоидентичности и умения позиционировать себя в социуме, насыщая свою жизнь удовлетворенностью от достижения целей.

― Получается, что развитый эмоциональный интеллект нужен нам не только в работе, построении карьеры, но в целом для жизни?

― Безусловно! Сегодня проводится огромное количество исследований в этой области изучения психики. EI сегодня выходит на первый план в построении личных, деловых, служебных, родственных отношений. И действительно, люди в современном мире, насыщенном информацией, наполненном цифровизацией и ускоряющимся темпом жизни, нуждаются в экологичных способах взаимодействия и спокойного существования. Поэтому это направление в психологии явилось сегодня настоящим глотком живой воды.

― Кира Владимировна, но почему именно сейчас стали говорить об эмоциональном интеллекте? Ведь этот термин, наряду с «эмпатией», сегодня звучит со всех сторон. В чем причина?

― На самом деле понятие «эмоциональный интеллект» стало модно не совсем сегодня. Еще в начале XX века ученые начали разрабатывать модель EI и способы его измерять. Сфера эмоций в психике человека занимает одну из важнейших позиций, поэтому система управления ими имеет очень большое значение. В мире ЕI стал одним из главных объектов исследования еще в 80-х годах прошлого века.

В нашей стране об этом заговорили не так давно и, действительно, сегодня психологам все чаще и чаще приходится сталкиваться с запросами о развитии эмоционального интеллекта. Стало понятно, что это — способ легкого взаимодействия с собой, действительностью и окружающими. Возникновение этого направления, на мой взгляд, стало закономерным следствием большого количества войн и противостояний. Людям как воздуха стало не хватать взаимопонимания и способов благополучного сосуществования. Настоящий ученый всегда чувствует потребности социума, и такой подход к изучению и способам развития психики был вполне своевременен и необходим.

Так было на заре появления этого направления. Сегодня век цифровых технологий, ускорение темпов экономического роста и развития ставят новые задачи. Людям стало необходимо не только понимать чувства и эмоции другого, но и уметь разбираться в себе, не имея возможности замедлиться и предаться философским размышлениям.

Не будем забывать, что у теории EI имеется и много критиков, которые говорят о том, что эти модели недостаточно научны, а также считают, что «волшебной таблетки» для психики не существует. Однако, вне всяких сомнений, остается тот факт, что цивилизованность мира и быстрая цифровизация жизни требуют такого же цивилизованного и высокого по качеству уровня взаимодействия между людьми.

― Теперь мы подошли к самому главному: как развить эмоциональный интеллект? Какие для этого есть тренинги?

― Сегодня предлагается огромное количество курсов и тренингов по развитию EI. Эмоциональная компетентность сейчас на хорошем счету!

«Выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежд, которые вы надеваете на себя», — учил Дейл Карнеги.

Действительно, человек так устроен, его всему нужно учить. И даже в такой, казалось бы, естественной среде, как эмоции, есть чему поучиться. Своей целью тренинги по EI, как правило, ставят возможность показать людям, как они могут на деле управлять не только эмоциями, но и отношениями, разворачивая их в конструктивное русло, как формировать в людях навыки мотивации, становиться эмоциональным лидером и успешно удерживать это лидерство. Слушателей знакомят с новейшими методами управления эмоциями, способами распознавания эмоциональной компетенции других.

Тренинги дают знания о построении эффективных взаимоотношений как деловых, так и личных. При грамотной подаче материала и харизме ведущих обучение способно помочь людям решить многие и личные, и социальные проблемы: от стеснительности в коллективе до увеличения объемов продаж в компании.

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― Еще один немаловажный вопрос: как понять, что перед тобой человек с низко развитым эмоциональным интеллектом? Ведь при первом знакомстве сделать это сложно. Да и в целом мы привыкли к некоторым проявлениям в отношениях, которые ошибочно принимаем за заботу о себе, сочувствие и так далее.

― Действительно, воспитание нашего поколения, как и поколения наших родителей, бабушек, дедушек предполагает вещи, которые в современном мире уже не приветствуются. Начиная от непрошенных советов соседки «надеть шапочку ребенку», бестактных вопросов старших родственников «когда рожать» и заканчивая токсичными отношениями на работе. Как определить признаки высоко развитого эмоционального интеллекта? Общаясь с человеком, обратите внимание на следующее:

Он умеет проявлять к другим неподдельный интерес и их слушать;

В сложной ситуации не боится принять на себя ответственность и прикладывает усилия, чтобы выйти из такой ситуации;

Еще один признак EI, если человек умеет идентифицировать себя на принадлежность к своему народу, знает и помнит своих предков;

Понимание переживаний другого, тактичность, способность ориентироваться в ситуации на предмет ненужных вопросов или неуместных рассказов;

Умение превратить мечту в цель и выстроить программу шагов по ее достижению;

Способность отстоять свою позицию, не изменить себе и не зависеть от чужого мнения или проявления эмоций другими людьми;

Понимание человеком того, где кончаются его границы и начинаются чужие.

Мне думается, что человека с высоким уровнем EI можно заметить сразу. С ним приятно и хочется общаться, а главное, от него непременно будет исходить чувство легкости, которое вы не забудете никогда. Вам не надо будет бояться, что он задаст вам бестактный вопрос или будет как-то влиять на ваше мнение, убеждать вас в том, что вы неправы.

Самый банальный, наверное, пример: когда вы расстроены, а ваш друг говорит вам: «Да это ерунда, не стоит переживать». Возможно, он действительно прав, и ваша проблема не настолько критична. Но он не может лишать вас права проживать отрицательные эмоции и таким образом обесценивать их. Тот, кто обладает развитым эмоциональным интеллектом, понимает и принимает эмоции и чувства других людей.

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― Кира Владимировна, не могу вам не задать вопрос как маме пятерых детей, есть ли какие-то особенности развития эмоционального интеллекта у детей?

― Это очень хорошо, что вы задали мне этот вопрос. Потому что эмоциональная сфера занимает огромное и важнейшее место в процессе развития детей. Сегодня родители тратят огромное количество ресурсов на их интеллектуальное развитие. Спору нет, это очень важно. Но и про эмоциональное развитие забывать никак нельзя. Это основа их будущей взрослой гармоничной и счастливой жизни.

Еще на первом году жизни ведущей деятельностью психики (то есть той, что отвечает за развитие) является эмоциональное общение со взрослым. Человек только появился на свет, и первое, что необходимо ему как воздух ― эмоции. Дети, не получающие на первом году жизни богатого эмоционального общения, развиваются очень медленно и часто имеют целый комплекс нарушений не только психического, но и физического развития, который называется госпитализм.

У ребенка может наблюдаться потеря веса, вялость, отсутствие зрительного контакта, стереотипные движения, отсутствие вокализаций, слабый плач.

Развитие ребенка ― процесс самопроизвольный и вероятностный, поэтому огромное влияние на него имеет окружение, общение, достаточно сильное проявление эмоций взрослых. Наряду с этим, как только дети становятся способными к взаимодействию с другими (после трех лет), им необходимо помогать ориентироваться в эмоциях и управлять ими.

Эмоциональный интеллект детей полностью зависит от взаимодействия со взрослым, от воспитания и отношений в семье. Насколько адекватны в своих эмоциональных проявлениях родители, насколько ребенок знаком с правилами поведения в социуме, насколько последовательны, внимательны и доброжелательны взрослые, которые его окружают, ― ровно настолько ребенок сможет научиться эмпатии и тонкому отношению к другим.

Ребенок, как и взрослый, нуждается в развитии эмоционального интеллекта: от незрелости к осознанию своих чувств и переживаний и способов адекватного их выражения. И очень важно, если еще с младшего дошкольного возраста в образовательных учреждениях с детьми будут работать специалисты по развитию столь важных функций человеческой психики. А развитие, как Вселенная, бесконечно!