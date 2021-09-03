Киев, 3 сентября. Украина не будет экспортировать собственное вооружение, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Причина отказа поставок на экспорт в другие страны собственных систем вооружений кроется в наличии «войны» на территории страны. Именно по этой причине оружие необходимо самой Украине, обратил внимание Зеленский.

Одновременно с этим Киев закупает иностранное оружие для снабжения Вооруженных сил Украины. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество добиться эмбарго на поставку вооружений украинской стороне. Москва обеспокоена действиями Запада, заявила она после решения США передать Украине военную помощь суммой на 60 миллионов долларов.

Греческие аналитики ранее обратили внимание на планы Вашингтона поставить противотанковые комплексы Javelin Украине. Такие действия делаются в отместку за позор Британии в Черном море, считают они. Снайпер ВСУ также указал на превосходство армий ЛДНР, пишет «Царьград».