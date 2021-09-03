Шуфутинов день. Как 3 сентября превратилось в шуточный праздник?

Мало кто знает, что авторы знаменитой композиции — Игорь Крутой и Игорь Николаев. Первый написал музыку, второй наложил на нее текст. Однако свою легендарность песня получила благодаря неповторимой харизме шансонье Михаила Шуфутинского. Впервые он исполнил «3 сентября» еще в 1993 году, и тогда даже не подозревал что композиция станет одним из главных хитов в его карьере.

В начале осени 2011 года песня «3 сентября» получает второе дыхание, в сети появляется множество веселых видео и картинок с изображение Шуфутинского, люди перепевают душевную песню и шутят про календари и «костры рябин»: шлягер превращается в интернет-мем. Тогда же «Короля шансона» начинают сравнивать с популярным американским рэпером Рик Россом: у них схожая комплекция, бороды и черты лица. Диджеи создают ремиксы, объединяя песни обоих исполнителей.

Сам Шуфутинский о волне популярности своей композиции отзывается положительно, по его словам, о такой рекламе можно только мечтать. Шуфутинов день связан с массой народных традиций: принято перекидываться в мессенджерах мемами, связанными с песней, подшучивать над друзьями и близкими, переворачивать календарь и, конечно, на все лады исполнять всенародный хит.