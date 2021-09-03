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Advance: США могут начать войну с Ираном после провальной операции в Афганистане
Армия
Advance: США могут начать войну с Ираном после провальной операции в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Загреб, 3 сентября. США могут захотеть взять реванш после провальной миссии в Афганистане и начать войну с Ираном, полагают обозреватели хорватского издания Advance.

По их мнению, в этой схватке зачинщиком может стать Израиль, который препятствует возвращению Вашингтона в ядерную сделку с Тегераном. Не исключено, что Израиль захочет предоставить американцам некие данные о разработке Ираном ядерного оружия. Такие действия вполне могут послужить поводом для начала войны, говорится в публикации.

Аналитики отметили, что Соединенным Штатам не впервой ввязываться в вооруженное столкновение из-за неподтвержденных разведданных. Такие случаи уже происходили в Ливии и Ираке. По словам авторов Advance, Вашингтон не решится на полномасштабное вторжение, речь идет о ракетных ударах по иранским объектам. Это заставит Тегеран капитулировать, и США выиграют в этой «победоносной войне», чтобы хоть как-то реабилитироваться после провала в Афганистане, резюмировали в Хорватии.

Ранее стало известно, что войска США покинули Кабул. Власть практически над всей территорией Афганистана в настоящее время удерживают боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан израиль иран
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