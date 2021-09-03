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Сотрудника реабилитационного центра подозревают в похищении жителя Красноярска
Происшествия
Сотрудника реабилитационного центра подозревают в похищении жителя Красноярска
pixabay.com/PD

Красноярск, 3 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека в отношении работника красноярского реабилитационного центра и его приятеля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным правоохранителей, несколько дней назад подозреваемые ворвались в квартиру 36-летнего мужчины, схватили его и против воли поместили в частный центр социальной помощи, расположенный в деревне Таловка. Фигуранты заявили, что действовали по указанию родственников красноярца.

Пленника освободили сотрудники полиции, предполагаемых похитителей задержали и заключили под стражу. Отмечается, что 18 августа было принято решение об исключении центра из единого государственного реестра юридических лиц.

Незадолго до этого житель Подмосковья похитил 12-летнюю школьницу из Вологды и увез к себе. Он познакомился с ней в социальной сети, притворяясь несовершеннолетней девочкой, сообщало РИАМО.

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красноярск реабилитационный центр похищение человека
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