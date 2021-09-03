ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окраинам Дамаска

Дамаск, 3 сентября. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по пригороду Дамаска, сообщает информационное агентство SANA.

По данным СМИ, нападение произошло в ночь на 3 сентября со стороны Бейрута по юго-восточным окраинам города. Большинство выпущенных ракет были сбиты системами противовоздушной обороны. Жертв в результате инцидента не зафиксировано.

Израильская авиация регулярно совершает подобные налеты на территории Сирии. В этой связи официальный Дамаск уже обращался в Совет Безопасности ООН с призывом повлиять на Израиль, так как его действия подрывают безопасность во всем регионе.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов отметил успехи сирийских военных с перехватом израильских ракет. По его словам, это стало возможным благодаря объединению в единую управляемую сеть всех систем противовоздушной обороны. Немаловажную роль в ней играет российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», пишет «Царьград».