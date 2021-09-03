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Иностранные валюты укрепились к рублю на открытии торгов Мосбиржи
Экономика
Иностранные валюты укрепились к рублю на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 сентября. Биржевые курсы доллара и евро к рублю на старте сессии Мосбиржи выросли относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

Американская валюта прибавила три копейки и составила 72,9 рубля за доллар. Евро тем временем вырос на две копейки — до 86,55 рубля за единицу валюты. По состоянию на 7:30 по московскому времени курс доллара остался неизменным на уровне 72,9 рубля за денежную единицу. Евро продолжил рост — до 86,58 рубля за валютную единицу, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Аналитики ранее сообщили об ожиданиях, что Центробанк РФ примет решение о повышении ключевой ставки в целях стабилизации инфляции. Это способствует увеличению доходности рублевых активов, что в свою очередь сможет увеличить спрос на долговые бумаги со стороны нерезидентов. В таких условиях российская валюта чувствует себя уверенно. Также помогают рублю удерживать свои позиции высокие цены на нефть.

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