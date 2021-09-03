Си Цзиньпин призвал бороться с попытками политизировать тему происхождения COVID-19

Владивосток, 3 сентября. Китай призвал вести борьбу с попытками политизировать темы, связанные с коронавирусом, в том числе создание вакцин и происхождение инфекции.

Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время видеообращения на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он уверен, что страны должны поддерживать усилия друг друга, направленные на борьбу с распространением заболевания.

Также необходимо сотрудничать в создании и производстве препаратов от коронавирусной инфекции и не допускать политизировать тему происхождения патогена. Здравоохранение для человечества нужно создавать совместными усилиями, подчеркнул председатель КНР.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал не политизировать тему происхождения коронавируса. Он считает, что бороться с пандемией нужно сообща.