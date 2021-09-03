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Двойник Путина рассказал, сколько получает за одно публичное выступление
Шоу-бизнес
Двойник Путина рассказал, сколько получает за одно публичное выступление
rutube.ru  /  Prt Scr Комеди Клаб

Москва, 3 сентября. Самый популярный пародист президента России Владимира Путина Дмитрий Грачев, которому давно дали прозвище «двойник Путина», на одном из последних выступлений в шоу «Макарена» неожиданно озвучил свой заработок за выступление, которое, как правило, длится не более десяти минут.

По его словам, многие артисты завидуют его положению, пишет Teleprogramma.pro.

«Я поздравляю людей в образе Путина. За выступление на частной вечеринке получаю больше 200 тысяч рублей. Все зависит от конкретного выступления. Могу получить и больше. Если сравнивать с другими зарплатами у простых людей, то, конечно, порой становится неловко», — говорит Грачев.

Поделился он и самым большим гонораром в своей жизни. По словам артиста, однажды всего за десять минут ему удалось заработать 10 тысяч долларов. Грачев напомнил, что курс в тот момент был примерно 60 рублей за доллар, и артист решил, что ему несказанно повезло.

«Я подумал, что сорвал джекпот. Я согласен, что это очень серьезный гонорар. Однажды за день я выступил на пяти мероприятиях. Так срослось. Я смог объехать пять разных свадеб», — вспоминает Дмитрий Грачев.

Дмитрий Грачев — резидент Comedy Club, и не так давно он приобрел квартиру у актрисы Натальи Андрейченко, сыгравшую Мэри Поппинс в одноименном фильме. Цена апартаментов составила более 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, какой годовой доход у стилиста и певца Сергея Зверева.

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