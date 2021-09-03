Путин отметил недостаточность поддержки развивающихся стран в условиях пандемии COVID-19

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин указал на низкий уровень поддержки развивающихся стран со стороны развитых государств. Это касается поставок вакцин от коронавируса.

Высокоразвитые государства делают мало для поддержки развивающихся стран в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе пленарного заседания участников Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«Очень мало делается, чтобы защитить человечество. А это плохо для самих производителей. Потому что это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно», — объяснил он.

По словам главы государства, страны с развитой экономикой производят противокоронавирусные препараты для вакцинации собственного населения. Он подчеркнул, что с пандемией необходимо бороться совместными усилиями.

Вакцинация — эффективный способ формирования антител к коронавирусу. В России данная процедура проводится бесплатно в пунктах вакцинации, расположенных в медицинских учреждениях, парках, торговых центрах и других общественных местах. Как сообщалось ранее, полный цикл вакцинации прошли 38,5 миллиона жителей страны.