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Путин отметил недостаточность поддержки развивающихся стран в условиях пандемии COVID-19

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 11:12
Общество
Путин отметил недостаточность поддержки развивающихся стран в условиях пандемии COVID-19
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин указал на низкий уровень поддержки развивающихся стран со стороны развитых государств. Это касается поставок вакцин от коронавируса.

Высокоразвитые государства делают мало для поддержки развивающихся стран в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе пленарного заседания участников Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«Очень мало делается, чтобы защитить человечество. А это плохо для самих производителей. Потому что это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно», — объяснил он.

По словам главы государства, страны с развитой экономикой производят противокоронавирусные препараты для вакцинации собственного населения. Он подчеркнул, что с пандемией необходимо бороться совместными усилиями.

Вакцинация — эффективный способ формирования антител к коронавирусу. В России данная процедура проводится бесплатно в пунктах вакцинации, расположенных в медицинских учреждениях, парках, торговых центрах и других общественных местах. Как сообщалось ранее, полный цикл вакцинации прошли 38,5 миллиона жителей страны.

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Владимир Путин поддержка пандемия коронавирус
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