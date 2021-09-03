«Печенек не будет»: эксперты о желании Чехии наладить отношения с Россией

Штаты уходят не только с Ближнего Востока, они уходят и из Европы. Без денег США НАТО будет малоэффективным военным блоком, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Восстановление отношений

Чехия не может «не иметь» отношений с Россией, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек в своей статье, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Он подкрепил свой тезис результатами ряда международных событий. Необходимость в сотрудничестве с Москвой продемонстрировали саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве и визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремль.

pixabay.com /

«Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши (чешско-российские. — Прим. ФАН)», — заявил Кулганек.

«Печенек не будет»

Политолог Владимир Карасев считает, что кто-то в натовских высоких кабинетах надоумил чешское правительство попытаться свалить на Россию взрывы на складах в Врбетице. Попытка естественно провалилась, но вскрылись интересные подробности сотрудничества высокопоставленных чешских военных с болгарином Гебревым, занимающимся нелегальной торговлей оружием, арендовавшим склады в Врбетице.

«Не секрет, что оружие Гебрева шло как боевикам в Сирию, так и украинским военным в Донбасс. И вот теперь, когда Прага осознала, что никаких бонусов и «печенек» не будет ни от Брюсселя, ни от Вашингтона, они решили помириться с Россией. Причин несколько. Первая — экономическая. Вместо чешских компаний нишу торговли с Россией заполнили польские компании», — пояснил Владимир Карасев.

Global Look Press / Ludek Perina/CTK

Вторая причина, по мнению политолога, — геополитическая. Штаты уходят не только с Ближнего Востока, они уходят и из Европы. Без денег США НАТО будет малоэффективным военным блоком. Западная Европа создает свои вооруженные силы. И не факт, что Чехии будет в новом формате комфортно. Скорее, наоборот. Придется много платить за «крышу».

«Третья причина — историческая. Чешский народ сыт по горло антироссийской пропагандой. И налаживание отношений с Россией давно назрело», — заключил Владимир Карасев.

Вступление в состав РФ

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что отрезвление приходит к европейским политикам. И это отнюдь не последствие встречи лидеров России и США, о чем говорит чешский дипломат. Он лишь грамотно вуалирует вывод по улучшению отношений между нашими странами.

«Накалять и «замораживать» российско-чешские контакты не выгодно в первую очередь Праге. Раз даже, по его словам, она зашла дальше Польши и Прибалтики по линии русофобии. Экономика, культура, политика все же связаны. И последствия международных скандалов аукнулись во всех сферах. А может быть, настало время реализации слов чешского президента Земана. Может, ЕС пора задуматься о вступлении в состав России?» — заключил Антон Бредихин.

Сейчас отношения Москвы и Праги находятся в точке замерзания. Негативное влияние на них оказал инцидент со взрывами в Врбетице. Министр уверен, что Чехия имеет «жизненные интересы» в том, чтобы «сидеть за одним столом с российскими дипломатами».