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В Минпромторге России объяснили закрытие ряда гипермаркетов

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 11:08
Экономика
В Минпромторге России объяснили закрытие ряда гипермаркетов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 3 сентября. Гипермаркеты закрываются из-за неэффективности и неспособности выдержать конкуренцию, полагает представитель Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Крупные торговые точки в Российской Федерации уходят с рынка из-за низкой эффективности собственной модели развития бизнеса. Такого мнения придерживается заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Я думаю, что если кто-то и закрывается, то из-за неэффективной экономической модели, не могут конкурировать с тем, кто работает более качественно», — приводит его слова «Российская газета».

Специалист полагает, что значительно количество ретейлеров продолжит прибегать к онлайн-доставке. По его мнению, такой значительный рост, как был в 2020 году, не повторится.

Потребители меняют свои предпочтения на рынке продуктового ретейла. Россияне начинают чаще отдавать предпочтение маленьким магазинам у дома.

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Все новости / Экономика / В Минпромторге России объяснили закрытие ряда гипермаркетов
минпромторг евтухов торговля ретейл гипермаркеты
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