Росстат огласил сумму выплат, перечисленных пенсионерам в 2020 году

Москва, 3 сентября. Сотрудники Федеральной службы государственной статистики (Росстата) рассказали, какая сумма выплат была перечислена российским пенсионерам в прошлом году.

Речь идет об объеме единовременной помощи пожилым россиянам из бюджетов всех уровней. В 2020 году показатель был равен рекордной сумме в 1,2 триллиона рублей, выяснили «Известия». Издание ссылается на сообщение представителей Росстата.

«Один трлн 200 млрд рублей составили в 2020 году выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов», — заявили в ведомстве.

Также Росстат представил информацию о социально-экономическом развитии РФ за семь месяцев текущего года. По некоторым параметрам страна смогла выйти на уровень 2019 года.

Овдовевшим пенсионерам предложили выплачивать специальные пособия. Автором инициативы стал депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев.