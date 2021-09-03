Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 12:00
12:00
Происшествия
Воспламенившаяся проводка привела к сильному пожару в татарском селе Новое Каширово
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 83
11:57
Общество
Художница с инвалидностью представила выставку своих работ на Кубани
11:55
Общество
В России появятся экспресс-тесты, которые определяют коронавирус за час
11:51
Политика
Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана
11:51
Спорт
Шипулин вслед за Лавровым обвинил Запад в попытках ослабить российский спорт
11:49
Происшествия
«Отряды гражданской самообороны» признали террористической организацией в Белоруссии
11:48
Общество
Путин оценил поступок поправившего его слова школьника
11:47
Происшествия
В Перми задержали призывавшего убивать правоохранителей сторонника Навального
11:45
Экономика
«Печенек не будет»: эксперты о желании Чехии наладить отношения с Россией
Все новости

Росстат огласил сумму выплат, перечисленных пенсионерам в 2020 году
Экономика
Росстат огласил сумму выплат, перечисленных пенсионерам в 2020 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 сентября. Сотрудники Федеральной службы государственной статистики (Росстата) рассказали, какая сумма выплат была перечислена российским пенсионерам в прошлом году.

Речь идет об объеме единовременной помощи пожилым россиянам из бюджетов всех уровней. В 2020 году показатель был равен рекордной сумме в 1,2 триллиона рублей, выяснили «Известия». Издание ссылается на сообщение представителей Росстата.

«Один трлн 200 млрд рублей составили в 2020 году выплаты пенсионерам из федерального и местных бюджетов», — заявили в ведомстве.

Также Росстат представил информацию о социально-экономическом развитии РФ за семь месяцев текущего года. По некоторым параметрам страна смогла выйти на уровень 2019 года.

Овдовевшим пенсионерам предложили выплачивать специальные пособия. Автором инициативы стал депутат Государственной думы РФ Иван Сухарев.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Росстат огласил сумму выплат, перечисленных пенсионерам в 2020 году
россия пенсионеры выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru