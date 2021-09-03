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Голикова надеется, что осенью Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
Общество
Голикова надеется, что осенью Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 3 сентября. Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, когда и при каких условиях в РФ сформируется коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

По ее словам, осенью в России возможно достижение коллективного иммунитета к COVID-19. Однако для этого необходимо привить 90 млн человек. Она рассказала, одну дозу вакцины против коронавируса получили 45,4 млн россиян. Так, 38,5 млн из них завершили курс вакцинации против опасного заболевания.

Соответствующее заявление Голикова сделала в рамках выступления на марафоне «Новое знание» в пятницу, 3 сентября. Она подчеркнула, что темпы вакцинации полностью зависит от граждан России.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сравнила коронавирус с чумой и сибирской язвой. Она сообщала, что COVID-19 сегодня отнесен ко второй группе патогенности.

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Все новости / Общество / Голикова надеется, что осенью Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
россия иммунитет голикова коронавирус
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