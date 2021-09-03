Экс-депутат Рады предрек раскол в обществе в случае переименования Украины

Киев, 3 сентября. Бывший депутат Верховной рады Александр Доний рассказал, почему идея переименования Украины является опасной.

Переименование государства в Украину–Русь не поможет объединению граждан, отметил политик. По его словам, это лишь приведет к расколу в обществе. Одни будут считать себя украинцами, а другие — «украино-русскими».

«Прошлое неоднозначно, поддается разночтениям, и попытка изменить самоидентификацию этого прошлого для Украины как для государства опасна. Потому что Русь — это совместное образование с Россией», — процитировало его слова одно из украинских изданий.

Он также напомнил, что до Киева существовал Новгород, где с 862 года правила династия Рюриковичей. Позднее князь Олег в 882 году объединил южный и северный центры восточных славян и обосновался в нынешней украинской столице.

«И это уже — общая история. А общая история с Россией опасна», — заключил он.

Ранее редактор раздела «История» портала «Украина.ру» Александр Васильев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» прокомментировал эту ситуацию. Предложение переименовать Украину не является новым. С такой идеей выступали еще 100 лет назад, рассказал журналист.