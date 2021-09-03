Раскрыто прошлое молодого мужа артистки Азизы

Москва, 3 сентября. Журналисты узнали о прошлом молодого мужа певицы Азизы Алессандро Лортэ. По их данным, мужчина вовсе не итальянец.

В студии программы «Прямой эфир» раскрылись подробности жизни супруга Азизы. Как выяснилось, мужчину на самом деле зовут Александр Соколов, и долгое время он жил в Липецке вместе с матерью и братом. Потом семья переехала в Италию, где, по слухам, открыла семейный ресторан. Лортэ получали хороший доход от бизнеса, но эксперты усомнились в этом.

Некая женщина из Греции сообщила, что у молодого супруга Азизы серьезные проблемы с деньгами. Мужчина якобы не хотел жениться на певице, но его заставила мать, сообщает «Вечерняя Москва».

«Саша говорил маме: «Я не хочу жениться, она старая и страшная. И еще сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость». Но мама заставила: «Нам нужны деньги»», — заявила женщина.

Артистка, посмотрев программу, не смогла промолчать и высказалась на своей странице в Instagram. Она вместе с супругом вдоволь посмеялась от устроенного шоу в студии.

«Посмотрели передачу. Ну что сказать? Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни. Ты мой рассвет, счастье мое, ты мой покой, что клюет воронье. Заказчики данной программы перестарались», — написала артистка.

В конце августа Азиза впервые вышла замуж. Артиста вместе с молодым мужем решили стать родителями. Женщина обратится за помощью к суррогатной матери.