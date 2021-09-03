Путин призвал не политизировать тему происхождения COVID-19

Владивосток, 3 сентября. Человечество не должно политизировать тему происхождения коронавирусной инфекции, считает президент России Владимир Путин. Он призвал бороться с пандемией сообща.

Вопросы, касающиеся происхождения коронавирусной инфекции, не должны быть политизированы. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что человечество должно совместными усилиями бороться с пандемией COVID-19.

Эффективная борьба с распространением коронавируса во многом зависит от наличия коллективного иммунитета к заболеванию. Антитела к COVID-19 вырабатываются благодаря вакцинации. В России данная процедура проводится бесплатно с использованием препаратов отечественного производства, в том числе вакцины «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Перед вакцинацией необходима консультация с врачом, так как прививка в некоторых случаях противопоказана.

Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке — административном центре Приморского края. В этом году он пройдет со 2 по 4 сентября.