Выдры в красноярском парке «Роев ручей» показали детенышей

Красноярск, 3 сентября. Родители двух подросших выдрят стали выводить их на прогулки. Хищники прятали своих детенышей из-за того, что их малыши открывают глазки только через месяц после рождения.

За два месяца выдрята окрепли и подросли. Около недели назад мама Ассоль стала выводить их на кратковременные прогулки из домика. Малыши начали активно изучать окружающий мир.

По словам сотрудников Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», выдра приступила к следующему этапу в жизни детей: она учит их плавать. Сначала она носиком подталкивала малышей к воде, потеряв терпение, хватала их за холку зубками и бросала в воду.

Два вида выдр — кавказская и речная — занесены в Красную книгу РФ. Поэтому размножение этих животных очень важно для восстановления популяции в природе.

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