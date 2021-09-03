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Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли 38,5 миллиона человек
Общество
Полную вакцинацию от COVID-19 в России прошли 38,5 миллиона человек
pixabay.com

Москва, 3 сентября. Количество россиян, прошедших полную вакцинацию от коронавирусной инфекции, достигло 38,5 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Два компонента вакцины от COVID-19 получило более 38 млн граждан. При этом инъекцию хотя бы одной дозой препарата поставили 45,4 млн человек.

При этом Голикова подчеркнула, что достижение коллективного иммунитета в стране полностью зависит от населения. Власти рассчитывают, что этого показателя удастся добиться осенью.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что почти 70% школьных учителей сделали прививку от коронавируса. Такое количество вакцинированных оказалось несколько ниже, чем среди педагогов высших учебных заведений.

Вакцинация от COVID-19 снижает риск распространения инфекции и позволяет увеличить защиту организма от заражения. В России можно привиться разными препаратами, в том числе «Спутником V» и «ЭпиВакКороной».

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голикова вакцинация коронавирус
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