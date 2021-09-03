Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 11:59
11:57
Общество
Художница с инвалидностью представила выставку своих работ на Кубани
11:55
Общество
В России появятся экспресс-тесты, которые определяют коронавирус за час
11:51
Политика
Лавров рассказал, когда будет объявлен состав нового Правительства Афганистана
11:51
Спорт
Шипулин вслед за Лавровым обвинил Запад в попытках ослабить российский спорт
11:49
Происшествия
«Отряды гражданской самообороны» признали террористической организацией в Белоруссии
11:48
Общество
Путин оценил поступок поправившего его слова школьника
11:47
Происшествия
В Перми задержали призывавшего убивать правоохранителей сторонника Навального
11:45
Экономика
«Печенек не будет»: эксперты о желании Чехии наладить отношения с Россией
11:45
Шоу-бизнес
Денис Клявер и Михаил Шуфутинский оригинально поздравили россиян с 3 сентября
11:43
Политика
«Жалко отпускать»: Путин оценил участие Лаврова и Шойгу в выборах в Госдуму
Все новости

Британская рок-группа Iron Maiden выпустила 17-й студийный альбом

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 11:07
Общество
Британская рок-группа Iron Maiden выпустила 17-й студийный альбом
Global Look Press  /  Alessandro Bosio/ZUMAPRESS.com

Лондон, 3 сентября. Британская хеви-метал-группа Iron Maiden выпустила 17-й студийный альбом. Новая пластинка рокеров под название Senjutsu, получилась самой мрачной в истории коллектива.

Пластинка состоит из десяти треков. Альбом стал первой полноформатной работой британских металлистов за прошедшие шесть лет. Общая продолжительность пластинки составляет чуть менее 82 минут.

По информации Lourwire, большую часть композиций из нового сборника написал основатель коллектива и его бас-гитарист Стив Харрис. Его авторству принадлежит четыре песни, каждая из которых длится порядка девяти минут. Кроме того, рокер стал соавтором еще трех хитов: два из них были сочинены вместе с гитаристом коллектива Яником Герсом, а один — с другим участником Iron Maiden Эдрианом Смитом.

Профессиональные музыкальные издания отмечают, что новый альбом получился одним из самых мрачных и тяжелых в истории группы. В то же время Senjutsu можно охарактеризовать как мечтательно-грустную пластинку.

Ранее стало известно о скором выходе нового альбома шведской поп-группы ABBA. Об этом сообщил композитор коллектива Бенни Андерссон.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Британская рок-группа Iron Maiden выпустила 17-й студийный альбом
музыка рок Iron Maiden
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru