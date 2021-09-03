Британская рок-группа Iron Maiden выпустила 17-й студийный альбом

Лондон, 3 сентября. Британская хеви-метал-группа Iron Maiden выпустила 17-й студийный альбом. Новая пластинка рокеров под название Senjutsu, получилась самой мрачной в истории коллектива.

Пластинка состоит из десяти треков. Альбом стал первой полноформатной работой британских металлистов за прошедшие шесть лет. Общая продолжительность пластинки составляет чуть менее 82 минут.

По информации Lourwire, большую часть композиций из нового сборника написал основатель коллектива и его бас-гитарист Стив Харрис. Его авторству принадлежит четыре песни, каждая из которых длится порядка девяти минут. Кроме того, рокер стал соавтором еще трех хитов: два из них были сочинены вместе с гитаристом коллектива Яником Герсом, а один — с другим участником Iron Maiden Эдрианом Смитом.

Профессиональные музыкальные издания отмечают, что новый альбом получился одним из самых мрачных и тяжелых в истории группы. В то же время Senjutsu можно охарактеризовать как мечтательно-грустную пластинку.

Ранее стало известно о скором выходе нового альбома шведской поп-группы ABBA. Об этом сообщил композитор коллектива Бенни Андерссон.