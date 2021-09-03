Сбербанк ожидает роста ипотечного кредитования до показателей 2020 года

Москва, 3 сентября. Сбербанк обнародовал свои прогнозы относительно ипотечного кредитования в России до конца текущего года.

По мнению экспертов финансовой организации, объемы выдачи кредитов на покупку жилья будут расти и достигнут в итоге уровня 2020 года. В целом розничный портфель ссуд увеличится на 18–20%, рассказал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

«Я думаю, что темпы роста ипотеки сохранятся примерно на уровне прошлого года. Общий прогноз по всем кредитам физлицам — рост примерно 18-20% по Сбербанку. Ну и рынок будет примерно вокруг этих цифр (расти. — Прим. ред.)», — отметил Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума.

Что касается влияния планируемого изменения коэффициентов риска по розничным займам на капитал Сбербанка, прогноз бюджета не пересматривался, добавил Ведяхин.

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей будет способствовать тому, что большинство пенсионеров придут за ней в сентябре. Это окажется вызовом для всей команды Сбербанка.