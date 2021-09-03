Голикова сравнила коронавирус с чумой и сибирской язвой

Москва, 3 сентября. Коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе по показателям патогенности. В данный список также включены такие опасные заболевания, как чума и сибирская язва.

Патогенность коронавирусной инфекции стоит на одном уровне с чумой и сибирской язвой. Об этом заявила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.

«COVID-19 сегодня отнесен ко второй группе патогенности. Для известных вам заболеваний — это чума, сибирская язва», — уточнила она в рамках марафона «Новое знание».

Эффективным средством профилактики заражения коронавирусом является вакцинация. Она позволяет в значительной степени снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России применяются препараты, подтвердившие свою безопасность результатами исследований. Как сообщалось ранее, в регионах страны, где отмечаются высокие темпы вакцинации, зафиксировано снижение заболеваемости.