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Стали известны даты запуска беспилотных грузовиков на российских трассах
Технологии
Стали известны даты запуска беспилотных грузовиков на российских трассах
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 3 сентября. Министерство транспорта РФ подготовило планы по предстоящему началу тестирования беспилотных грузовиков. Первая обкатка произойдет в формате пробного запуска на нескольких участках трассы М-11 «Нева» и станет первой ступенью лестницы, ведущей к массовому и коммерческому использованию данного вида транспорта. Эксплуатация таких грузовиков по плану должна начаться уже в 2024 году, — пишет 4PDA.

Как заявили представители Минтранса, создание специализированных логистических коридоров для такого вида транспорта будет осуществлено совместными усилиями с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика». Эксперимент будет проведен уже в следующем, 2022 году и станет первой ступенью на пути глобальных изменений в этой сфере.

К 2030 году благодаря проекту «Беспилотные логистические коридоры» планируется соединение Азии и Европы. Участниками его станут такие гиганты, как Volvo, «Почта России», а также Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Сегодня в ассоциацию уже вступили «ТЛ», «КамАЗ», «Национальные телематические системы» (НТС), «Сберавтотех», «Деловые линии», Globaltruck, «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) и даже X5 Group. Заинтересованность данных корпораций очевидна.

По мнению специалистов, после запуска проекта существенно увеличится доля РФ в перевозках на китайско-европейском маршруте.

Известно также, что на 15% будет снижена себестоимость логистики, а это в свою очередь позволит существенно сэкономить. По подсчетам экономистов, выгода такого «поворота» составит целых 1,3 миллиарда рублей в год. Проект также повлияет на доход в бюджет страны, который сегодня оценивается в 0,7 миллиарда рублей в год.

Ранее сообщалось, что три российских региона до конца года смогут получить беспилотное такси.

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