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Путин заявил о необходимости запустить программу обновления дальневосточных городов
Общество
Путин заявил о необходимости запустить программу обновления дальневосточных городов
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Владивосток, 3 сентября. Дальневосточные города должны получить векторы долгосрочного развития, считает президент РФ Владимир Путин. Соответствующие программы должны быть утверждены в течение двух лет.

Программы развития городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) необходимо утвердить на следующем Восточном экономическом форуме. С соответствующим предложением в ходе пленарного заседания выступил президент России Владимир Путин.

«Программу развития и мастер-планы для каждого города нужно подготовить в течение ближайших двух лет. Первый из них предлагаю утвердить уже на следующем Восточном экономическом форуме и приступить к реализации», — заявил он.

В ходе заседания глава государства также отметил, что объем жилищного строительства в регионах Дальнего Востока должен быть увеличен. Показатели необходимо повысить в 1,6 раза по сравнению с результатами 2019 года.

Восточный экономический форум — ежегодное мероприятие, в рамках которого обсуждаются вопросы, касающиеся развития Дальнего Востока. В этом году он пройдет со 2 по 4 сентября.

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