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Эрдогана обвинили в многомиллионных расходах на электроэнергию для роскошного дворца
Весь мир
Эрдогана обвинили в многомиллионных расходах на электроэнергию для роскошного дворца
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 3 сентября. Роскошный Президентский дворец — резиденция турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре — ежедневно потребляет электроэнергию на сумму 60 тысяч турецких лир (около 525 тысяч рублей по текущему курсу), а в год на обеспечение резиденции электричеством уходит около 21,6 млн лир (около 189 млн рублей). Об этом сообщила главная оппозиционная «Республиканская народная партия» (РНП).

«В день тратится 60 тысяч лир, в месяц — 1,8 млн лир (15,7 млн рублей — прим. ред.), в год — 21,6 млн лир. Эксперты отмечают, что в среднем эта сумма примерно равна общему объему электроэнергии, используемой в 17 тысячах домов. Эти деньги могли бы покрыть базовые расходы 250 тысяч человек в течение целого месяца», — заявил депутат РНП Гюрсель Текин.

По словам парламентария, такие огромные суммы тратятся на содержание дворца в условиях, когда каждый четвертый молодой человек в республике — безработный, а 16 млн граждан находятся за чертой бедности.

Дорого и богато

Разговоры о содержании Президентского дворца периодически всплывают в турецком обществе. Вопрос о снабжении объекта электроэнергией был затронут председателем РНП Кемалем Кылычдароглу несколькими днями ранее.

«В твоем дворце 1 150 комнат. Не забудь выключить свет, Эрдоган. Люди не могут угнаться за твоей помпезностью», — написал оппозиционный политик в своем Twitter-аккаунте после пафосных слов президента о том, что Турция находится «на новом подъеме».

Строительство дворца Ак-Сарай («Белый дворец») началось в 2011 году на территории «Лесного хозяйства Ататюрка» к западу от Анкары. Комплекс был открыт 29 октября 2014 года, в День Республики, в присутствии Реджепа Тайипа Эрдогана, его супруги и видных политических деятелей.

По официальным данным, в резиденции находится более 1 100 комнат, а ее общая стоимость составляет 615 млн долларов (44,8 млрд рублей по текущему курсу). При этом скептики подозревают, что обе цифры занижены.

Территория президентских хором простирается на 300 тысяч квадратных метров. Комплекс включает ботанические сады, парк, конгресс-центр. Трехэтажное центральное здание построено в стиле сельджукской архитектуры. Оно оснащено новейшими системами безопасности, включая бункеры, способные выдержать биологическую, химическую и ядерную атаки, а также систему туннелей, комнаты с высокотехнологичными средствами защиты от кибератак и шпионажа.

Дворец стал мишенью для жестких нападок общественности в связи с чрезмерной роскошью и размерами. Помпезный комплекс в Анкаре в четыре раза больше, чем Версаль. Как отмечает USA Today, на деньги, потраченные на строительство резиденции, можно было бы разрешить кризис беженцев, остановить вспышку Эболы или раздать каждому жителю Анкары по 136 долларов.

Тем не менее Ак-Сарай является не единственной резиденцией главы государства. В начале лета дизайнерская студия именитого архитектора Шефика Биркие обнародовала фотографии летнего дворца Эрдогана. Строительство объекта завершилось еще в 2019 году, но облик сооружения, в котором находится около 300 комнат, держался в тайне.

Роскошная вилла располагается в районе известного курорта Мармарис. Возведение летнего дворца обошлось государству в колоссальные 640 миллионов лир (около 5,6 млрд рублей). Комплекс построен на участке площадью около 90 тысяч квадратных метров, на его территории есть жилые помещения для обслуживающего персонала.

«Дача» Эрдогана включает в себя бассейн и бунгало на пляже с отдельным выходом к морю. Строительство резиденции вызвало крупную вырубку леса.

Неограниченный бюджет 

Страсть к роскоши свойственна президентской чете, за что ее постоянно критикуют как представители турецких политических кругов, так и простые граждане. Недавно в руках первой леди страны Эмине Эрдоган заметили сумку Hermes, стоимость которой оценивается в 50 тысяч долларов (около 3,6 млн рублей).

Кроме того, в 2016 году супруга президента республики отличилась в Варшаве — в ходе саммита лидеров стран НАТО. Она провела на местном антикварном базаре более двух часов и приобрела фарфоровый сервиз, предметы мебели и многое другое. Общая сумма ее покупок составила 37 тысяч фунтов стерлингов (около 3,7 млн рублей). Примечательно, что Эмине Эрдоган сопровождали 10 телохранителей.

Ради шоппинга первой леди Турции даже закрывали торговый центр в Брюсселе, а в ее привычках — пить белый чай по 1 500 фунтов (151 тысяча рублей) за килограмм из золотых стаканов стоимостью 250 фунтов (250 тысяч рублей) каждый.

При этом сама Эмине Эрдоган призывает граждан страны к экономии. Летом она приняла участие в кампании «Защити свою еду, владей своей кухней», организованной министерством сельского и лесного хозяйства и посвященной глобальному дефициту продовольствия.

Выступая на мероприятии, первая леди заявила, что «класть на стол больше, чем необходимо, аморально». Она напомнила о голоде в Африке и призвала турок уменьшить потребление пищи, чтобы начать бороться с мировой несправедливостью в вопросе продовольствия. В ответ на это разгневанные граждане, являющиеся свидетелями экономического кризиса в стране, обвинили супругу президента в лицемерии.

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