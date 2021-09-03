Военный блогер рассказал об интересном совпадении в фильме «Шугалей-3»

Автор Telegram-канала Astra Militarum обратил внимание на интересное совпадение в фильме «Шугалей-3. Возвращение», премьера которого состоялась накануне на телеканале НТВ.

Начало сентября ознаменовалось выходом на экраны одной из самых долгожданных российских киноновинок — третьей части фильма о социологе Максиме Шугалее и переводчике Самере Суэйфане, которые провели полтора года в ливийском плену. Новый эпизод киновселенной вышел на канале НТВ 2 сентября.

Автор канала Astra Militarum Комиссар Яррик, комментируя премьеру, рассказал о необычной детали картины.

«Примерно на 10-й минуте мы видим крайне сильную сцену: выходящего из самолета Шугалея встречает неизвестный в камуфляже, который радостно обнимает вернувшегося из плена социолога», — пишет он.

«Изюминка» состоит в том, что кадр фактически дословно повторяет первое фото Максима Шугалея после освобождения из плена. На том знаменитом снимке, опубликованном в Сети 10 декабря 2020 года, социолог также изображен вместе с неизвестным в камуфляже на фоне самолета.

Telegram-канал Astra Militarum /

Примечательно, что личность незнакомца до сих пор не установлена. Комиссар Яррик рассказал о своих предположениях на этот счет.

«Можно предположить, что он — один из тех, благодаря которым Шугалей был спасен из ливийского зиндана. Можно предположить, что это — старый друг и соратник Максима, не с социологических направлений, но из более сложных и важных сфер. Можно даже предположить, что это тот самый человек, который убедил киноделов снимать фильмы о мужестве наших парней в Ливии», — отметил автор канала.

Как бы то ни было, подытожил эксперт, можно утверждать, что герои знаменитого фото рады завершению тех испытаний, которые пришлось перенести российским социологам в Ливии.

Сюжет картины «Шугалей-3. Возвращение» повествует о событиях после освобождения Шугалея и Суэйфана из ливийского плена. Спустя несколько месяцев российский социолог решает встретиться в Египте с управляющим банка в Триполи — мужчина должен передать ученому информацию о террористах. Однако встрече в Каире состояться не суждено.