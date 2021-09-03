Онищенко поддержал призыв Беглова сделать ЗакС коммуникационным центром Петербурга

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что Петербург готов развивать принципы парламентаризма, чтобы быть в этом вопросе примером для всех российских регионов. Парламентарий поддержал призыв губернатора города Александра Беглова сделать Законодательное собрание, выборы в которое состоятся в сентябре, важным коммуникационным центром для депутатов, исполнительной власти и горожан.

«Мы выбираем будущее нашего города на пять лет. И очень многое зависит от депутатов, которые придут в Законодательное собрание, — цитирует слова Беглова телеканал «Санкт-Петербург». — Уважаемые ленинградцы-петербуржцы — выбор за вами. В нашем городе живут мудрые люди, которые сделают правильный выбор».

Федеральное агентство новостей /

Комментируя слова Беглова, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что Санкт-Петербург — это не только культурная столица. Этот город — более чем двухсотлетняя столица Российской империи, а затем и молодого советского государства.

«У исполнительной власти много площадок, на которых она работает с населением, но важность законодательной власти трудно переоценить, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Законодательное собрание, совет народных избранников, — это место, в котором без преувеличения будет коваться будущее Петербурга. Депутаты, которых изберут горожане, должны будут принимать законы, направленные на развитие города, его экономики, здравоохранения, социальной сферы. Именно в ЗакСе принимаются законы, направленные на защиту населения. Петербургский парламент — это важный законодательный инструмент, определяющий будущее культурной столицы, а в прошлом — более чем двухсотлетней столицы нашего государства».

По словам Онищенко, законодатели города должны работать в тесном контакте с исполнительной властью, чтобы максимально эффективно защищать интересы горожан.

«От того, кого выберут в петербургский ЗакС, во многом зависит будущее города. Нужно, чтобы туда пришли люди со знаниями и опытом, с пониманием процессов, на которые они будут оказывать влияние. Законодательное собрание должно стать местом, где тон задают профессионалы, а не те, кто только и умеет велеречиво говорить и громче всех кричать. Поэтому призываю петербуржцев, которые пойдут на выборы, максимально ответственно отнестись к тому, за кого отдать свой голос», — призвал Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей /

Выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга состоятся вместе с выборами в Государственную думу. Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. Для соблюдения противоэпидемического режима голосование будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября включительно.