Путин заявил о необходимости нарастить строительство жилья на Дальнем Востоке

Владивосток, 3 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию касательно объемов жилищного строительства на Дальнем Востоке.

Глава государства уверен, что показателю необходимо увеличение. Объем жилищного строительства в дальневосточном регионе, по словам российского лидера, должен повыситься в 1,6 раза по сравнению с результатами, зафиксированными в 2019 году.

Президент России выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие проходит со 2 по 4 сентября 2021 года во Владивостоке.

Также Владимир Путин заявил о необходимости расширить льготную ипотеку на Дальнем Востоке. Данный вопрос президент намерен рассмотреть совместно с правительством в ближайшее время.